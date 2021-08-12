«Бенфика» переименовала Twitter в честь украинского игрока после победы над «Спартаком»

Лиссабонская «Бенфика» переименовала англоязычный аккаунт в Twitter после победы над московским «Спартаком» (2:0) в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Теперь аккаунт называется «SL Benficachuk».

Его переименовали в честь форварда из Украины Романа Яремчука, который вчера дебютировал в составе португальской команды и своим ударом спровоцировал автогол защитника красно-белых Самюэля Жиго.

«Бенфика» сыграет в четвертом квалификационном раунде главного европейского клубного турнира с голландским «ПСВ», а «Спартак» примет участие в групповом этапе Лиги Европы.

Лига чемпионов. Третий квалификационный раунд

«Бенфика» — «Спартак» — 2:0

Гол: 1:0 — Мариу, 57: 2:0 — Жиго, 90 (АГ).

Ранее сообщалось, что Роман Яремчук высказался о победе в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов со «Спартаком» (2:0).

«Я счастлив. Это было непростое время, потому что я не участвовал в предсезонной подготовке. Благодарю наставника за поддержку, а также хочу сказать спасибо всем фанатам. Было здорово сыграть за «Бенфику». Каждый день я хочу тренироваться все больше, чтобы забивать больше голов», — цитирует футболиста официальный сайт португальского клуба.