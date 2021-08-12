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Спортсменка из США потеряла работу после замечания полному подростку

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Спортсменка из национальной сборной США по пейнтболу Джессика Майоло сделала замечание полному подростку в TikTok и была исключена из команды, сообщается в Instagram американской сборной.

В национальной команде так отреагировали из-за того, что 31-летняя Майоло прокомментировала новость о подростке, заболевшем коронавирусом. Девушка написала, что вместо вакцинации ребенку не мешало бы заняться физкультурой. В сообщении говорится, что сборная по пейнтболу не приемлет дискриминации или издевательств, отметив, что игроки команды должны учитывать свое влияние на общественность.

Сама спортсменка написала в Instagram, что глубоко сожалеет о случившемся. Американка отметила, что ее реакция «не что иное, как одержимость фитнесом».

Ранее сообщалось, что четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз разъяснила свою позицию по поводу абортов.

Напомним, спортсменка написала в Instagram, что она является сторонницей выбора.

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