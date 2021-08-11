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«Челси» одолел «Вильярреал» в матче за Суперкубок УЕФА

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Jason Cairnduff/Action Images via Reuters

Лондонский «Челси» обыграл испанский «Вильярреал» в матче за Суперкубок УЕФА.

Встреча, которая проходила на стадионе «Уиндзор Парк» в Белфасте, завершилась со счетом 1:1 в основное время, а в серии пенальти сильнее оказались лондонцы (6:5).

В середине первого тайма точным ударом отметился игрок «синих» Хаким Зиеш. После перерыва счет сравнял футболист испанской команды Жерар Морено.

В сезоне-2020/21 «Челси» стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в решающем матче «Манчестер Сити» (1:0). «Вильярреал» стал триумфатором Лиги Европы, одолев в финале английский «Манчестер Юнайтед».

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию матча. Интересно, что обслуживала встречу российская бригада во главе с Сергеем Карасевым.

Футбол. Суперкубок УЕФА
«Челси» (Англия) — «Вильярреал» (Испания) — 1:1 (6:5 пен)
Гол: 1:0 — Зиеш, 27; 1:1 — Морено, 73.

Ранее российский футбольный арбитр Сергей Карасев рассказал, почему он не преклоняет колено перед матчами.

«Хорошо, есть вот эта акция. Но она добровольная. Я внутри уважаю всех, и мне необязательно это показывать через какой-то жест. Я как чувствую себя внутри, как я живу, уважая всех, так я и буду это делать. Я так воспитан. За людей поступки говорят, а не какие-то жесты», — сказал Карасев.

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Футбол. Лига чемпионов
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