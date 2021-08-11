Темнокожий борец из Украины объяснил, зачем он сплясал гопак после победы на ОИ

Темнокожий борец из Украины Жан Беленюк объяснил, зачем он сплясал гопак после победы на Олимпиаде в Токио.

«Когда я выиграл Европейские игры пару лет назад, станцевал гопак. И он так запомнился, что люди не поздравляли меня с победой, а говорили – «Гопак – во!». И после этого я пообещал, что если выиграю Олимпийские игры, станцую гопак. Я просто ходил на украинские народные танцы в детстве, и меня выгнали оттуда – сказали, что недостаточно растянут», — передает слова Беленюка Znaj.

В финальном поединке в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 87 кг Беленюк одержал победу над венгром Виктором Лоринцом со счетом 5:1.

Беленюк является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года, двукратным чемпионом мира, трехкратным чемпионом Европы.

На Олимпиаде в Токио российская команда выступала под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.