Игрок «Ливерпуля» рассказал, зачем футболисты преклоняют колено перед матчами

Футболист английского «Ливерпуля» Джордан Хендерсон рассказал, зачем футболисты преклоняют колено перед матчами.

«От лица игроков «Ливерпуля» я хочу подтвердить нашу приверженность этой акции. Мы продолжим вставать на колено в матчах Премьер-лиги и приветствуем решение, принятое руководством АПЛ на прошлой неделе. Были необоснованные споры о причинах, по которым футболисты продолжают вставать на колено, но их не должно быть. Все очень просто: мы протестуем против расизма», — передает слова Хендерсона сайт «Ливерпуля».

Игроки некоторых команд преклоняют колено в знак солидарности с антирасистским движением Black Lives Matter (BLM).

Движение BLM выступает за борьбу с расизмом и полицейским насилием в отношении афроамериканцев.

В мае 2020 года полицейский задержал афроамериканца Джорджа Флойда и надавил ему ногой на шею, после чего тот скончался. После убийства Флойда движение BLM получило особенно активную поддержку — инцидент привел к масштабным протестам против полицейского насилия, на которых широко использовался лозунг «Я не могу дышать» — последние слова погибшего.

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