Вяльбе — о судействе в художественной гимнастике на ОИ: нас во всем мире ненавидят

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о судействе в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио, передает ТАСС.

«Я же резкий человек, поэтому у меня нет слов, у меня одни маты по этому поводу. Это еще раз доказывает, насколько нас во всем мире ненавидят. Это не судейство, это безобразие полное», — сказала Вяльбе.

Израильская спортсменка Линой Ашрам завоевала золото Олимпиады-2020 в Токио в индивидуальном многоборье, набрав 107,800 балла. При этом в последнем упражнении она уронила ленту. Дина Аверина взяла серебро (107,650). После завершения соревнований российская гимнастка выразила несогласие с поставленными оценками, а глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова выразила уверенность, что у международной федерации было задание остановить гегемонию российских гимнасток. По мнению Винер-Усмановой, россиянок в Токио засудили.

Ранее израильское новостное агентство N12 напомнило, что российская гимнастка Дина Аверина одержала победу на чемпионате мира 2018 года после того, как уронила ленту.