Британский комик: ОКР — не сборная России? Тогда Вайнштейн не связан с Weinstein Company

Британский комик и телеведущий Джон Оливер раскритиковал санкции Международного олимпийского комитета (МОК) по отношению к России, передает Independent.

Оливер отметил, что на Олимпиаде в Токио атлетам разрешили выступать с цветами российского флага на форме.

«Им разрешили выступать под названием «Олимпийский комитет России». Это все равно что сказать, что такой монстр, как Харви Вайнштейн, не имеет никакого отношения к The Weinstein Company. Название там действительно подразумевает иное», — добавил Оливер.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлилась до 8 августа. Соревнования прошли в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступала под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что премиальные российских призеров Игр оказались меньше, чем у казахстанцев и украинцев.