В НОК Украины отреагировали на фото Магучих и Ласицкене фразой «надо дружить»

Вице-президент Национального олимпийского комитета Украины Игорь Лысов прокомментировал совместную фотографию прыгуньи в высоту Ярославы Могучих с россиянкой Марией Ласицкене.

«Я считаю, что спорт вне политики. Нужно дружить друг с другом. Не виноваты спортсмены, что такое творится в политике», — цитирует Лысова «Страна».

Ласицкене и Магучих сделали совместную фотографию после соревнований в прыжках в высоту на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио. Чемпионка Игр-2020 была с флагом Олимпийского комитета России, а завоевавшая бронзу Магучих — с флагом Украины.

После снимка украинскую легкоатлетку затравили в соцсетях, а в министерстве обороны страны заявили о намерении провести беседу с Магучих.

Ранее бывший депутат Верховный Рады Ирина Фарион раскритиковала украинскую легкоатлетку Магучих и назвала ее биомусором, а в Совете Федераций России обвинили украинцев в русофобии из-за травли своей спортсменки.

Также отреагировал на скандал журналист Владимир Соловьев. Он предложил Магучих переехать в Россию.