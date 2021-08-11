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Олимпиада 2020

Министр спорта назвал абсурдными обвинения в нежелании видеть Ласицкене на Играх

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Министр спорта России Олег Матыцин отреагировал на обвинения в нежелании видеть олимпийскую чемпионку Марию Ласицкене на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.

Ранее супруг прыгуньи в высоту Владас Ласицкас заявил, что глава ведомства просил, чтобы легкоатлетку не брали на соревнования в японской столице из-за критики руководства российского спорта.

Матыцин заявил, что перед Олимпиадой он встречался со спортсменами на тренировочной базе в Новогорске, где хотел поговорить с Ласицкене.

«Тогда встреча так и не состоялась, но, согласитесь, для меня как министра было бы абсурдом выступать против участия сильнейшей легкоатлетки в Олимпийских играх. У меня к Марии самое доброе отношение. Все знают, что существовали опасения в отношении ее здоровья, но с моей стороны было единственное желание — чтобы максимальное количество спортсменов поехали в Токио», — цитирует Матыцина ТАСС.

На Олимпиаде-2020 Ласицкене завоевала золото, прыгнув на 2,04 м. Легкоатлетка также является трехкратной чемпионкой мира, что является рекордным для ее дисциплины.

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Олимпиада 2020
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