Украинский форвард «Бенфики» заявил, что он счастлив после победы над «Спартаком»

Украинский форвард лиссабонской «Бенфики» Роман Яремчук высказался о победе в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с московским «Спартаком» (2:0).

Украинец в этой встрече поучаствовал во втором забитом мяче, автором которого признали защитника столичного клуба Самуэль Жиго.

«Я счастлив. Это было непростое время, потому что я не участвовал в предсезонной подготовке. Благодарю наставника за поддержку, а также хочу сказать спасибо всем фанатам. Было здорово сыграть за «Бенфику». Каждый день я хочу тренироваться все больше, чтобы забивать больше голов», — цитирует футболиста официальный сайт португальского клуба.

«Бенфика» сыграет в четвертом квалификационном раунде главного европейского клубного турнира с голландским «ПСВ», а «Спартак» примет участие в групповом этапе Лиги Европы.

Лига чемпионов. Третий квалификационный раунд

«Бенфика» — «Спартак» — 2:0

Гол: 1:0 — Мариу, 57: 2:0 — Жиго, 90 (АГ).

Ранее сообщалось, что поражение «Спартака» от «Бенфики» в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов стало для красно-белых седьмым подряд в турнире.