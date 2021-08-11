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Украинский форвард «Бенфики» заявил, что он счастлив после победы над «Спартаком»

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Украинский форвард лиссабонской «Бенфики» Роман Яремчук высказался о победе в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с московским «Спартаком» (2:0).

Украинец в этой встрече поучаствовал во втором забитом мяче, автором которого признали защитника столичного клуба Самуэль Жиго.

«Я счастлив. Это было непростое время, потому что я не участвовал в предсезонной подготовке. Благодарю наставника за поддержку, а также хочу сказать спасибо всем фанатам. Было здорово сыграть за «Бенфику». Каждый день я хочу тренироваться все больше, чтобы забивать больше голов», — цитирует футболиста официальный сайт португальского клуба.

«Бенфика» сыграет в четвертом квалификационном раунде главного европейского клубного турнира с голландским «ПСВ», а «Спартак» примет участие в групповом этапе Лиги Европы.

Лига чемпионов. Третий квалификационный раунд
«Бенфика» — «Спартак» — 2:0
Гол: 1:0 — Мариу, 57: 2:0 — Жиго, 90 (АГ).

Ранее сообщалось, что поражение «Спартака» от «Бенфики» в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов стало для красно-белых седьмым подряд в турнире.

Все новости на тему:
Футбол. Лига чемпионов
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