Белорусская легкоатлетка Тимановская стала лицом польской нефтяной компании

Спонсором белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской стала польская нефтяная компания PKN ORLEN.

«Я благодарна за полученную поддержку, которая позволит мне продолжить карьеру здесь, в Польше», – приводит слова спортсменки сайт компании.

«Рад, что, поддерживая ее, мы дадим ей возможность и дальше развиваться в спорте. Надеюсь, в ближайшее время Кристина вернется к тренировкам и спортивным соревнованиям», – заявил председатель правления компании Даниэль Обайтек.

Напомним, на летних Олимпийских играх — 2020 Тимановская в Instagram раскритиковала решение белорусских тренеров, которые без ее ведома внесли ее в заявку на эстафету 4х400 метров. После спортсменка заявила, что ее сняли с забега и пытались насильно вернуть в Минск. Как сообщили в НОК Белоруссии, возвращение спортсменки на родину вызвано «эмоционально-психологическим состоянием».

Тимановская заявила о намерении просить убежище в Европе. Кроме того, спортсменка в соцсетях обратилась к МОК с просьбой вмешаться в ситуацию и оказать ей помощь. По словам Тимановской, на нее было оказано давление, ее пытались вывезти из Японии без ее согласия. 4 августа она прилетела в Польшу.

Ранее сообщалось, что серебряная медаль Европейских игр 2019 года белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской появилась на аукционе eBay.