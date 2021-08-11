Трефилов о транс-женщине на ОИ: хватит уже расшаркиваться и припадать на колено

Первый вице-президент Федерации гандбола России (ФГР) Евгений Трефилов раскритиковал участие в Олимпийских играх — 2020 новозеландской тяжелоатлетки Лорел Хаббард, ставшей первой в истории Игр транс-женщиной.

«Да, я жестко об этом высказываюсь, жестко высказывался о появлении на Олимпиаде трансгендеров, разных персонажей. От МОК прилетало. Ну и что? За что мне должно прилететь, что я сплю с женой? Сколько можно уже быть добрыми и пушистыми? Хватит уже расшаркиваться и припадать на колено!» – приводит слова экс-тренера женской гандбольной сборной России «СЭ».

Напомним, Лорел Хаббард досрочно завершила свое выступление на Олимпийских играх. Спортсменка не смогла выполнить ни одной успешной попытки в рывке в квалификации. В первом подходе она не взяла вес в 120 кг, потом неудачно дважды пыталась поднять 125 кг. Таким образом новозеландка не вышла в финал олимпийского турнира.

Ранее сообщалось, что игрок сборной Канады по футболу Ребекка Куинн стала первым трансгендером в истории, которому удалось завоевать олимпийскую медаль.