Скончался участник Суперсерии-72 СССР — Канада

В возрасте 78 лет после непродолжительной борьбы с раком поджелудочной железы из жизни ушел брат легендарного Фила Эспозито – Тони, который также является представителем Зала славы Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Хоккеист долгое время выступал в составе «Чикаго Блэкхоукс», а также принимал участие в Суперсерии-72 между СССР и Канадой, сообщает официальный сайт «Чикаго».

Эспозито провел в НХЛ 16 сезонов – все, кроме одного, в составе «Чикаго». Стал обладателем трех наград «Везина» (1970, 1972 и 1974), как лучшему голкиперу лиги, а также выигрывал приз «Колдера» лучшему новичку сезона в 1970 году.

Ранее сообщалось, что велогонщица из Новой Зеландии, участвовавшая в Олимпийских играх — 2016 в Рио-де-Жанейро Оливия Подмор скончалась на 25-м году жизни.

На Играх в Рио-де-Жанейро Подмор не смогла преодолеть квалификацию в командном спринте.

В минувших Играх-2020 сборная Новой Зеландии заняла 13-е место в медальном зачете.