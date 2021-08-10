Олимпийская чемпионка осудила фанатов, которые критикуют судейские оценки на ОИ-2020

Олимпийская чемпионка Рио-2016 в групповых упражнениях Вера Бирюкова призвала поклонников художественной гимнастики перестать критиковать судей за оценки в финале индивидуального многоборья на Играх-2020 в Токио.

Бывшая спортсменка заявила, что судьи проходят длительное обучение, и недостаточно быть гимнасткой, чтобы понимать тонкости их работы.

«К примеру я в данный момент знаю только о том, что оценка по этим правилам открытая и это дает возможность набирать баллы любыми способами в отличие от прежних правил. И я не возьмусь считать баллы, потому что не училась на судью, не проходила аттестацию... Включите же уже голову, не разжигайте ненависть между странами, прекратите провоцировать и стравливать людей», — написала Бирюкова в Instagram.

По итогам своего выступления Арина Аверина заняла четвертое место (102,100). Золото завоевала представительница Израиля Линой Ашрам (107,800), которая в последнем выступлении уронила ленту. Дина Аверина взяла серебро (107,650).

Ранее российская судья объяснила, почему Арина Аверина осталась без медали Игр-2020.