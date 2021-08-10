Пловец Коротышкин об обвинениях в допинге: мы должны показывать зубы

Норвежское издание Dagbladet опубликовал статью под заголовком «Россия смеется над наказанием», посвященная допингу в нашей стране. Серебряный призер Олимпиады-2012, многократный чемпион мира и Европы по плаванию Евгений Коротышкин считает, что такое отношение Запада будет сохраняться, пока Россия не начнет адекватно отвечать.

«Вот этот шлейф, который идет от допинговых скандалов, будет тянуться долгое время. Это все равно, что межличностные ссоры в семье. Можно провести аналогию с большой олимпийской семьей. Мы все радеем за развитие наших видов спорта и за олимпийское движение. Так как принято считать, что Олимпиада — это венец карьеры спортсмена, Олимпийкие игры — это те соревнования, к которым все страны готовятся, не жалея бюджетных средств и собственных сил. Эта концентрация как раз и дает такой эффект: по Олимпийским играм оценивают не только результаты, но и экономику стран, кто-то пытается политические взгляды притянуть. И члены этой олимпийской семьи находятся в ссоре друг с другом. Чтобы исчерпать конфликт, который в этой семье произошел, сторонам нужно примирение. Чтобы это остановить, что-то должно произойти, иначе конфликт будет продолжаться из года в год — и на следующей Олимпиаде, и через одну, и через десять лет. Все будет то же самое, потому что культура передается из поколения в поколения. Этот распиаренный вопиющий случай приводит к неприятию нас как спортивной страны в обществе», — сказал Коротышкин «Газете.Ru».

По мнению знаменитого спортсмена, нельзя позволять оппонентам оскорблять наших атлетов, которые не имеют никакого отношения к допингу. В настоящее время, считает Коротышкин, происходит уничтожение олимпийского движения внутри России.

«Хоть мы и были воспитаны в такой парадигме, что спорт вне политики, спорт настолько политизирован, что, наверное, другой такой отрасли нет. Он политически зависимый. Что должно произойти? Какие-то локальные методы воздействия должны происходить. Я говорил, что как только кто-то начинает заикаться о том, что Россия под допингом, на этого спортсмена должны быть поданы иски. Если на Олимпийские игры допустили наших спортсменов, значит, юридически и физически люди чисты и вправе выступать. Они должны быть оправданы. В их адрес не должно звучать никаких обвинительных фраз. Раз они звучат, то надо показывать зубы. Если этого не делать, нас и дальше будут смешивать с грязью. Сейчас мы съели высказывания в сторону наших спортсменов — о том, что они под допингом. Что произошло потом? Российской спортсменке не дали золотую медаль только потому, что посчитали, что надо еще показать. Что происходит сейчас: это уничтожение олимпийского движения внутри страны. Допустим, родитель, который отдает ребенка в спорт, адекватно понимает: мой ребенок будет всю жизнь посвящать себя спорту, ломаться, тратить время и силы, чтобы забраться на олимпийский пьедестал. Но зачем упираться, если в конечном итоге моего ребенка могут остранить из-за того, что у страны политические взгляды не совпадают с другими? Из-за каких-то других спортсменов, которые были пойманы на допинге, дисквалифицируют и чистых атлетов», — убежден Коротышкин.

Пловец призвал подавать в суд за необоснованные обвинения в допинге. Он обратил внимание, что практика судебных разбирательств давно перестала быть чем-то экстраординарным.

«Нужен комплекс решений, которые позволят нам не просто показывать зубы, но наказывать зарубежных спортсменов за подобные высказывания. Мы живем в эпоху, когда судебные иски и разбирательства — всего лишь рабочий процесс, не более того. Это не какой-то мегаскандал. У нас в стране, допустим, приняты законы, что за какие-то репосты и высказывания граждане могут понести ответственность. Так же, наверное, мы должны относиться и к тем людям, котоыре против нашей страны и наших спортсменов допускают оскорбительные высказывания. Надо обращаться в международный спортивный суд, в CAS для того, чтобы все-таки бороться со спортсменами и специалистами, к которым прислушиваются.

Допустим, высказывание того же Райана Мерфи в сторону Евгения Рылова — это же было конкретно сказано на пресс-конференции. Потом это попытались быстро замять и подать под тем соусом, что якобы это касалось не Жени, а общей ситуации, без конкретных лиц. Да, но это было в том месте и в то время, когда мы просто должны радоваться медалям. А тут надвигается тень сомнения, что это было проделано честно. Как только эти специалисты и спортсмены начнут бояться того, что на них будут поданы иски, тогда они просто прекратят допускать заявления в сторону наших атлетов. А пока мы будем терпеть все эти оскорбления еще долгие годы, и наши медали не будут признавать», — заключил Коротышкин.