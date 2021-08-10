Экс-жена Мамаева обвинила футболиста в попытках «отнять» у нее дочь

Бывшая жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева Алана заявила, что футболист пытается отобрать у нее дочь.

«Мамаев подал два иска в суд Ростова по подложным основаниям, заведомо зная, что имущества в Ростовском регионе общего нет и не было. Я и дочка прописаны и постоянно проживаем в Москве! Сам он прописан (зарегистрирован) в Московской области.

Подал туда же второй иск, пытаясь отнять у меня дочку и взыскать с меня алименты. Введя Суд в заблуждение тем, что якобы дочка проживает постоянно с ним в Ростове!» — написала экс-супруга игрока к Instagram.

Алана и Павел поженились в 2013 году. Вскоре у супругов родилась общая дочь Алиса. В апреле 2021 года пара расторгла брак. Причиной развода стала измена Мамаева с испанской моделью Ирен Гарсией.

Мамаев перешел в «Ростов» в 2020 году. В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) он принял участие в трех матчах, в которых не отметился результативными действиями.

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