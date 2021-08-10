Украинская судья назвала ошибки сестер Авериных на Олимпиаде

Украинская судья Лидия Виноградная подробно объяснила, почему израильская гимнастка Линой Ашрам обошла Дину и Арину Авериных в финале индивидуального многоборья на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«Для меня удивительно, что российская делегация хотела открыть оценку за трудность. Она добилась своего, тем самым снизив влияние исполнения на оценку. Именно из-за этого сестры Аверины проиграли. Вот такой парадокс», — цитирует Виноградную Sport24.

Украинка отметила, что по правилам, которые были с 2013 по 2016 год, россиянки выиграли бы золото. Она сказала, что теперь судьи не обращают внимание на проблемы в техническом исполнении.

«В финале Ашрам потеряла ленту, но получила меньше сбавок, чем Арина Аверина, которая ее заменила. И это не судейская придирка к россиянке. Замена предмета — не так страшно. Важна причина его замены. У Арины не в первый раз возникают сложности именно в упражнении с лентой: у нее уже были и узлы, и палочка отрывалась от ленты», — добавила Виноградная.

Украинская судья заявила, что сестры Аверины не были идеальны на Олимпиаде в Токио.

«Например, у Дины риск с мячом с ловлей в кувырок удался в квалификации, а в финале она его не сделала. А это солидный минус с оценки трудности», — сказала украинка.

Виноградная добавила, что у Дины Авериной была низкая оценка за трудность тела почти во всех упражнениях.

«В финале за упражнение с лентой и с булавами ее трудность тела на 9-м месте среди всех участниц финала. Здесь очевидно влияние травмы, из-за которой более дорогие элементы она выполнять просто не могла», — сказала судья.

Дина Аверина взяла серебро в индивидуальном многоборье, набрав в сумме четырех видов 107,650 балла. Золото завоевала Ашрам (107,800), которая в последнем выступлении уронила ленту. Арина Аверина по итогам турнира заняла четвертое место (102,100).

После соревнований Дина и многие российские специалисты выразили несогласие с поставленными оценками, а Винер-Усманова назвала судейство позором и заявила, что на Играх-2020 у международной федерации художественной гимнастики было прямое задание прервать гегемонию России.

Ранее украинская судья заявила, что ей желают смерти из-за объяснения поражения Авериных.