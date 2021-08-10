The Times восхитилось пережившим теракт в Беслане российским олимпийцем

Британское издание The Times посвятило статью бронзовому призеру летних Олимпийских игр — 2020 Артуру Найфонову, пережившему теракт в Беслане в 2004 году.

В материале рассказывается история российского борца вольного стиля, который вместе со своей сестрой и матерью находились в школе № 1 города Беслана 1 сентября 2004 года, когда террористы захватили здание. Во время теракта погибла мать Найфонова, которая пыталась защитить детей и была смертельно ранена. Сам спортсмен с сестрой смог выбраться из здания, получив осколочные ранения.

Большинство заложников были освобождены в ходе штурма, в результате теракта погибли 314 человек из числа заложников, из них 186 детей. Всего, включая спасателей, погибло 333 человека и не менее 783 получили ранения разной степени тяжести.

На летних Олимпийских играх — 2020 в Токио Найфонов завоевал бронзу в весовой категории до 86 килограммов. В поединке за награду он победил Джавраила Шапиева из Узбекистана.

Ранее тренер спортсмена Тотраз Арчегов рассказал о гибели матери Найфонова в Беслане.