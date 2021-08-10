Депутат Рады заступился за украинскую легкоатлетку после ее фото с Ласицкене

Депутат Верховной рады Украины, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк высказался о ситуации с фотографией легкоатлетки Ярославы Магучих с россиянкой Марией Ласицкене по окончании соревнований по прыжкам в высоту на Играх в Токио.

По его словам, 19-летняя спортсменка является настоящим патриотом Украины, поэтому не заслуживает в свой адрес никаких оскорблений.

«Я однозначно против травли ребенка. Считаю, что представители нашей делегации заранее должны были вести определенные разъяснительные мероприятия по поводу того, как те или иные действия могут повлиять в информационном пространстве на наших атлетов.



Я думаю, что проблема заключается именно в этом. Она искренне обняла свою конкурентку, с которой соревновалась», — передает слова Беленюка РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что синхронистка Светлана Ромашина отметила роль Владимира Путина в победе на Олимпийских играх.