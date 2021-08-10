Кафельников анонсировал поражение «Спартака» в матче с «Бенфикой»

Олимпийский чемпион по теннису в мужском одиночном разряде и болельщик московского «Спартака» Евгений Кафельников высказался в преддверии ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА против лиссабонской «Бенфики».

По его словам, подопечные Руя Витории не смогут ничего противопоставить своим оппонентам.

«Игра буде развиваться в том же ключе, что и первый матч. «Спартак» проиграет. К моему сожалению, «Бенфика» и «Спартак» находятся просто на разных галактиках», — цитирует Кафельникова «СЭ».

Напомним, что встреча «Бенфика» — «Спартак» состоится сегодня, 10 августа. Стартовый свисток прозвучит на стадионе «Да Луш» в 22:00 по московскому времени.

В первом матче победу одержали португальцы — 0:2.

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