Соловьев предложил украинской легкоатлетке Магучих выступать за Россию

Известный журналист и телеведущий Владимир Соловьев высказался по поводу ситуации с украинской легкоатлеткой Ярославой Магучих, которую за фотографию с олимпийской чемпионкой из России Марией Ласицкене по окончании соревнований по прыжкам в высоту на Играх в Токио вызвали в министерство обороны.



По его словам, 19-летняя украинка, завоевавшая по итогам соревнований бронзовую награду, вполне могла бы представлять на международных соревнованиях Россию.

«На Украине сейчас может все что угодно. На уровне личной травли уже началось. Но она всегда может переехать и выступать в России.

Та истерия, которую подхватило министерство обороны Украины — это позор», — цитирует Соловьева Ura.news.

Ранее сообщалось, что депутат Рады и олимпийский чемпион Жан Беленюк заступился за украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих после ее фото с Марией Ласицкене.