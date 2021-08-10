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Кержаков выставил на продажу свой особняк за 150 млн рублей

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РИА Новости

Главный тренер футбольного клуба «Нижний Новгород» Александр Кержаков принял решение продать свой коттедж, расположенный под Санкт-Петербургом.

По данным «Чемпионата», дом площадью 470 квадратных метров продается вместе с баней, крытым гаражом на три автомобиля, летней беседкой и обеденной зоной, в окружении «корабельных» сосен.

Отмечается, что площадь участка составляет 50 соток, а стоимость всего объекта составляет 150 млн рублей.

После трех туров нынешнего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) нижегородцы занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в своем активе семь очков.

Ранее сообщалось, что болельщик московского «Спартака» Евгений Кафельников предсказал поражение красно-белых в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА против лиссабонской «Бенфики».

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Футбол. Чемпионат России
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