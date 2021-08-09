Российский волейболист рассказал, почему был проигран финал Игр-2020

Российский волейболист Егор Клюка объяснил поражение команды в финале Олимпийских игр — 2020 в Токио.

Встреча, прошедшая в японской столице на «Ариаке Арене», завершилась победой сборной Франции со счетом 3-2 (25:23, 25:17, 21:25, 21:25, 15:12).

«В финале проиграли, поскольку в пятом сете упустили инициативу. После этого сложно было опять «тушить» французов. Это был очень тяжелый матч, в котором мы потратили огромное количество энергии, чтобы вернуться в игру. Тут где-то потеряли концентрацию, а где-то подсели физически. Просто такую команду, которая делает ставку на оборону, тяжело добивать. На это уходит много сил», — приводит слова спортсмена RT.

Ранее сообщалось, что три волейболиста мужской сборной России вошли в символическую сборную Олимпиады.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлилась до 8 августа. Соревнования прошли в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступала под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.