Российская гандболистка: поставили Норвегию на место на двух Олимпиадах подряд

Российская гандболистка Анна Вяхирева высказалась об отказе игроков сборной Норвегии жать руку судьям после матча 1/2 финала Олимпийских игр — 2020 в Токио. Встреча завершилась со счетом 27:26.

«Было немного неприятно. Поведение норвежек — элементарное отсутствие уважения к сопернику. Россия победила заслуженно. Мы сделали для этого все, а остальное — их дело. Если нравится проявлять недовольство — пожалуйста.

Мы поставили их на место на двух Олимпиадах подряд — обыграем и на третьей. С другой стороны, Норвегия всегда является фаворитом всех крупных международных турниров, но и у них тоже бывают спады. Вот и мы на этот раз довольствовались серебром. Все-таки мы не машины, а люди», — цитирует гандболистку RT.

Ранее Анна Вяхирева объявила о приостановке спортивной карьеры.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлилась до 8 августа. Соревнования прошли в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступала под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.