Белорусская ассоциация гимнастики объяснила свой негативный пост в адрес России

Белорусская ассоциация гимнастики на своей странице объяснила появление издевательского высказывания в адрес российских спортсменов.

В организации заявили, что в их аккаунт в Facebook был осуществлен несанкционированный вход, поэтому ассоциация не несет ответственности за все публикации, сделанные от ее имени 8 августа.

«Белорусская ассоциация гимнастики с огромным уважением относится ко всем странам, успешно развивающим наш любимый вид спорта. Олимпийские игры в Токио собрали лучших спортсменок, которые подарили яркое соперничество и эмоции.

Белорусская ассоциация гимнастики не имеет отношения к эмоциональным оценочным суждениям, связанным с результатами соревнований по художественной гимнастике. От всей души поздравляем победителей и призеров олимпийского турнира и желаем всем спортсменкам хорошо подготовиться и выступить на Олимпиаде в Париже.

Особенно хочется поддержать российских гимнасток, победные традиции которых вносят огромный вклад в развитие этого прекрасного вида спорта. На протяжении долгого времени нас связывают добрые отношения со Всероссийской федерацией художественной гимнастики, к которой мы относимся с большим уважением», — говорится в сообщении организации в Facebook.

Ранее украинская судья международной категории по художественной гимнастике Лидия Виноградная высказалась о скандале в финале индивидуального многоборья на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио. Виноградная назвала результат справедливым. За это ее затравили в соцсетях.

«Знаете, мадамка, засудили вы россиянку только из чувства злости и зависти. Украинцы русофобы из-за гражданской войны на Донбассе. А попытка оправдаться у вас неуклюжая. А вас поздравляю с 44 местом. Страна 404 это заслужила», — написала в комментариях под постом Виноградной в Facebook пользовательница соцсети Ирина Колчина из Москвы.

На этот комментарий Ирины Колчиной ответила Белорусская ассоциация гимнастики.

«Псевдовеликие вы наши. Снимите корону. Если великие, сравнивайте себя с великими спортивными странами, которым вы бездарно профукали. ROC номер 5», — написала Белорусская ассоциация гимнастики.