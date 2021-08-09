Призер Олимпиады-2020 заявил, что кормили в Токио отвратительно

Баскетболист сборной России 3х3 Станислав Шаров поделился мнением о питании спортсменов в олимпийской деревне в Токио.

«До Японии мы тренировались 10 дней во Владивостоке, чтобы привыкнуть к климату и времени. Так что приехали в Токио, где невыносимая жара и влажность, совершенно готовые и акклиматизированные.

А вот кормили нас отвратительно. Была кухня со всего мира: японская, китайская… Кто что хотел, то и выбирал. Я азиатскую кухню вообще не люблю, приехал — минус 5 кг. Я люблю суп покушать, но его там не было. Я всю Олимпиаду мечтал вернуться домой и поесть борщ», — приводит слова спортсмена «Комсомольская правда».

Напомним, мужская и женская сборные России по баскетболу 3x3 завоевали серебряные медали Олимпийских игр — 2020.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлилась до 8 августа. Соревнования прошли в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступала под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что норвежский журналист Эстен Сетер опубликовал в издании Dagbladet статью, которая посвящена успеху российских спортсменов на Олимпийских играх – 2020 в Токио.