Игрока «Ахмата» обвинили в угрозах соседям по дому в Москве

Футболист грозненского «Ахмата» Антон Швец оказался втянут в коммунальный конфликт, который разгорелся в чате жильцов одного из домов в Москве.

Соседи обвинили игрока в угрозах после замечаний его супруге, информирует Telegram-канал «Осторожно, новости».

Жителей столичного ЖК возмутило, что супруга игрока Кристина перегораживает проход в общем коридоре детской коляской сына. Судя по слитой в сеть переписке, супруга игрока ответила на претензии соседей тем, что начала хвастаться известным супругом.

Когда женщину назвали «деревней», за нее вступился сам футболист, пообещав приехать в Москву и встретиться с обидчиками супруги лично. Жителям пришлось завести отдельный чат, так как они опасались того, что Швец исполнит свои угрозы.

Игрок грозненского клуба не считает, что его фразы в переписках с соседями можно расценивать в качестве чего-то серьезного.

«Никто не угрожал. Я нормально написал, распространять ничего не надо. Я запрещаю. Вы же знаете, где я играю. Меня накажут и вас накажут», — прокомментировал ситуацию представителям Telegram-канала Швец.

Антон Швец выступает за «Ахмат» с 2017 года. До этого выступал за испанские «Вильярреал B» и «Сарагосу». Сыграл один матч за национальную сборную России.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась об антикитайской пропаганде, которая началась в США.