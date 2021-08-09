Автобусы с олимпийцами сборной России проехали по Москве

Чемпионы и призеры Олимпийских игр — 2020 проехали от Внукова, куда они прилетели из Токио, к центру столицы. 9 августа на Красной площади в их честь пройдет праздничный концерт.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлилась до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступала под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

В соревнованиях участвовали 205 национальных олимпийских комитетов. Всего в программе Игр-2020 было представлено 33 вида спорта, в которых разыграно 339 комплектов медалей. Из-за пандемии коронавируса Олимпийские игры в Токио были перенесены на год, сохранив при этом индексацию «2020». Церемония закрытия Олимпиады, как и большинство соревнований, прошла без зрителей.

Ранее сообщалось, что пианист Денис Мацуев и Государственный симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета сыграли микс из Первого фортепианного концерта Петра Чайковского и хита рок-группы Queen «We will rock you».