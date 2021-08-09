Винер-Усманова: первый концерт Чайковского — это тоже как гимн России

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова прокомментировала выступление российских спортсменов на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«Выступление российской сборной для меня, как для линейного тренера, полностью оправдало ожидания. На Играх — и на групповых упражнениях, и в индивидуальной программе, наши девочки выступили очень здорово.

На тему флага и гимна высказывались уже очень многие, но факт остается фактом: да, запретили, да, играл концерт Чайковского в честь победителей, да, не было флага. Но, к счастью, именно у наших костюмов были цвета нашего флага, и вся униформа была расцвечена цветами российского триколора. Да, гимн не звучал, но звучал первый концерт Чайковского — это тоже как гимн России. Уверена, что этот запрет никак не сказался на наших спортсменах», — приводит слова Винер-Усмановой Telegram-канал ОП РФ.

Также председатель Комиссии ОП РФ высказалась о судейских скандалах на Олимпиаде-2020.

«Хотела бы сказать: тот, кто совершил несправедливые шаги по отношению к спортсменам, тот, кто не соблюдал предложенного Пьером де Кубертеном принципа «Быстрее, выше, сильнее», кодекса чести и принципа преодоления себя, тот, кто этого не увидел, не понял, не принял и попрал — тот, конечно, не должен больше участвовать в таких великолепных соревнованиях, которые проводятся во имя дружбы, взаимопонимания и доверия между народами.

Дина Аверина высказалась, что не серебряная медаль на нее так негативно воздействует, а то, что это было несправедливо. Если бы была допущена какая-то ошибка или что-то такое, что не дало бы ей возможности стать олимпийской чемпионкой, — было бы другое дело, но она сделала все действительно без ошибки.

И ее конкурентка действительно сделала тяжелую ошибку и просто после выступления плакала, уверенная в том, что уже не будет, возможно, даже серебряным призером, но судьи решили иначе», — сказала Винер-Усманова.

Ранее Ирина Винер-Усманова сообщила, что на результаты финала командного многоборья Олимпийских игр в Токио был был подан протест..