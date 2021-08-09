Скончалась 25-летняя участница Олимпиады-2016

Велогонщица из Новой Зеландии, участвовавшая в Олимпийских играх — 2016 в Рио-де-Жанейро Оливия Подмор скончалась на 25-м году жизни, информирует телеканал TVNZ.

Причины смерти не сообщаются. Отмечается, что ранее она опубликовала пост в Instagram, в котором написала о трудностях выступления на высшем уровне и сожалела о непопадании на Олимпийские игры в Токио. Затем пост был удален.

На Играх в Рио-де-Жанейро Подмор не смогла преодолеть квалификацию в командном спринте.

В минувших Играх-2020 сборная Новой Зеландии заняла 13-е место в медальном зачете.

Ранее сообщалось, что перспективная метательница молота Алегна Осорио Маяри из Кубы скончалась в возрасте 19 лет.

Инцидент произошел в апреле, когда на тренировке легкоатлетический молот угодил в голову спортсменки. После полученной травмы легкоатлетка впала в кому. 29 июля Национальный институт спорта страны подтвердил, что спортсменка скончалась.