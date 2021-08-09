Батыршина: Познер и спорт — несовместимые вещи

Серебряный призер Олимпиады-1996, пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Батыршина посоветовала журналисту Владимиру Познеру заниматься своим делом после его слов о том, что Россия получила заслуженное наказание за допинговые скандалы.

«Владимир Познер – конечно, уважаемый человек. Пускай на меня сейчас накинутся, но Владимир Познер и спорт — несовместимые вещи. Скажем, я могу четко ответить про художественную гимнастику, потому что я в этом понимаю и разбираюсь в этом. Я этим живу всю сознательную жизнь и работаю на спортивном телевидении. Каждый должен заниматься своим делом.

Я абсолютно не согласна с Владимиром Познером. Спортсмены не должны страдать из-за отдельных атлетов, которые были уличены в допинге. Почему нас тогда не наказали в 2016 году в Рио? Да, тогда не поехала в полном составе команда по легкой атлетике, но мы выступили очень неплохо. А сейчас мы даже превзошли результат Олимпиады в Пекине в 2008 году по золотым медалям. Это уже не стыкуется со словами Владимира Познера. А в художественной гимнастике никогда не было случая употребления допинга, он нам не нужен», — сказала Батыршина «Газете.Ru».

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлилась до 8 августа. Соревнования прошли в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

По итогам соревнований российские спортсмены завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что была удивлена высказыванию Познера.