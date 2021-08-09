Чемпионка Игр Дудкина считает, что российские гимнастки выступили на ОИ-2020 безупречно

Олимпийская чемпионка в групповом многоборье Ксения Дудкина высказалась о выступлении российских гимнасток на летних Играх-2020 в Токио.

«Думаю, навряд ли бы вся планета поддерживала нас, если бы люди не считали, что нас засудили. Я считаю, что наши девочки выступили безупречно, как и на всех соревнованиях. Вышли и выступили очень чисто и достойно, показали настоящую художественную гимнастику. А в том, что произошло, ни одна гимнастка не виновата.

Лично я ничего не хочу говорить о судействе, это не мое дело. Случилось то, что случилось. Дальше будем разбираться, как все обернется, покажет время.

Мы как работали, так и будем работать. Мы с Ириной Александровной Винер-Усмановой заодно, как готовили чемпионок, так и будем это делать – в два раза сильнее, в два раза больше и в два раза лучше. И будем стремиться только к тому, чтобы нас никто не догнал. Будем продолжать писать историю», — сказала Дудкина «Газете.Ru».

Российская гимнастка Дина Аверина взяла серебро в индивидуальном многоборье, набрав в сумме четырех видов 107,650 балла. Золото завоевала представительница Израиля Линой Ашрам (107,800), которая в последнем выступлении уронила ленту. Арина Аверина по итогам турнира заняла четвертое место (102,100).

В командном многоборье сборная России взяла серебро (90,700). Олимпийскими чемпионками стали болгарские гимнастки (92,100).

Ранее украинская судья международной категории по художественной гимнастике Лидия Виноградная объяснила поражение сестер Авериных на Играх.