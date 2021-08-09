Тихонов считает, что российские спортсмены недобрали медалей на Олимпиаде

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов считает, что российские спортсмены недобрали медалей на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«20 золотых медалей — маловато. Я перед стартом Игр примерно так и предполагал, но все-такие свое недобрали немного.

Самое страшное — это художественная гимнастика. Мы сидели и обсуждали с главой федерации этого вида спорта в Белоруссии, видели множество повторов. Скажу так — этих судей нужно гнать в шею. Просто взять их, поднять и близко к художественной гимнастике не подпускать. Винер-Усманова абсолютно права — это вопиющий случай, когда спортсменка теряет предмет в финале и одерживает победу.

Безусловно, мы ослаблены в легкой атлетике. Шубенков, я уверен, сочканул. А Ласицкене — сколько над ней издевались? Вот я считаю, что Мария — настоящий Герой России. Она целиком и полностью заслужила свою золотую медаль. Это 100%.

Девушка из Украины, которая с ней сфотографировалась — ее сейчас в родной стране чуть ли не врагом народа объявили. Хохлы — идиоты. Не все, а вот эта верхушка правящая, вместе с клоуном Зеленским. Это мое мнение.

Не взяли медалей в гребле. У нас что, гребных каналов нет? В борьбе немного не добрали. Если у нас будет другая идеология, если детско-юношеский спорт перестанет быть торговой лавкой, если мы сделаем хорошее финансирование детских школ, если наши спортсмены не разбегутся по другим странам, то, вполне возможно, что в Париже мы наши результаты улучшить сможем», — сказал Тихонов «Газете.Ru».

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлилась до 8 августа. Соревнования прошли в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

По итогам соревнований российские спортсмены завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова подвела итоги выступления российских спортсменов на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.