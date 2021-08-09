Тренер израильской гимнастки отреагировала на жалобы России на судейство

Тренер олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Линой Ашрам Айелет Зуссман высказалась о жалобах сборной России на судейство в финале индивидуального многоборья на Играх-2020 в Токио.

«Дайте мне насладиться тем, что Линой заняла первое место и у меня теперь есть олимпийская чемпионка. Россиянки — одни из главных наших соперниц в мире, но, что касается Линой, это были ее лучшие соревнования в карьере. Я всегда знала, что она получит ту медаль, которую хочет. Это Линой Ашрам. Она знает, как делать правильные вещи в нужное время», — цитирует специалиста The Jerulasem Post.

Представительница Израиля (107,800) завоевала золото Олимпиады-2020 после того, как в последнем выступлении уронила ленту. Российская гимнастка Дина Аверина взяла серебро в индивидуальном многоборье, набрав в сумме четырех видов 107,650 балла.

После соревнований Аверина и многие российские специалисты выразили несогласие с поставленными оценками.

Ранее олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании Оксана Баюл высказалась о скандале в художественной гимнастике.