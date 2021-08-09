Экс-наставник «Зенита» назвал тренера, который возглавит сборную России через 10 лет

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил тренерские перспективы наставника «Нижнего Новгорода» Александра Кержакова.

«Я слежу за началом тренерской карьеры Саши в российском чемпионате. Вчера он обыграл «Спартак», и я очень рад за него и его команду. Он большой умничка. Пока прошло мало времени, но я могу сейчас уверенно заявить, что он станет большим тренером. Саша всегда относился профессионально к игре, несмотря на свой огромный талант.

Поэтому я даже не сомневаюсь, что он так же профессионально относится и к своей тренерской работе. Ему главное делать только то, что он умеет. И тогда он уже в ближайшее время докажет всей России, что станет очень большим тренером. Запомните: Саша в будущем станет одним из лучших российских тренеров и, быть может, лет через 10, а может и раньше, возглавит сборную России», — цитирует Петржелу Metaratings.ru.

17 июня Кержаков возглавил «Нижний Новгород», который накануне вышел в Премьер-лигу. На старте сезона нижегородский клуб набрал 7 очков в 3 матчах.

Ранее пресс-служба петербургского «Зенита» отреагировала на победу «Нижнего Новгорода» над московским «Спартаком» в матче Российской премьер-лиги.