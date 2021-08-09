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Члены клуба «Барселоны» написали заявление для блокировки перехода Месси в «ПСЖ»

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ALBERT GEA/Reuters

Члены клуба испанской «Барселоны» направили жалобу в Европейскую комиссию, для блокировки трансфера Лионеля Месси в «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает Marca. В жалобе говорится, что основанием для обращения стало возможное нарушение «ПСЖ» правил финансового fair play.

«Соотношение ПСЖ в отношении финансового фэйр-плей хуже, чем у «Барселоны». В сезоне-2019/20 99% доходов «Пари Сен-Жермен» были израсходованы на зарплаты, в то время как в «Барселоне» этот показатель составляет 54%», - говорится в жалобе.

В жалобе говорится, что причина, по которой Жоан Лапорта не смог продлить контракт Месси, заключалась в том, что, даже если бы игрок сократил зарплату на 50%, зарплата «Барселоны» составила бы 110% процентов от потолка, введенного европейским органом и Ла Лигой.

Месси выступал за «Барселону» с 2000 года. На счету аргентинца 10 побед в чемпионате Испании, по семь – в Кубке и Суперкубке Испании, четыре – в Лиге чемпионов, по три – в Суперкубке Европы и на клубном чемпионате мира.

Прошлое соглашение Месси с «Барселоной» истекло в конце июня. Аргентинец защищает цвета каталонцев на протяжении всей карьеры. В минувшем сезоне нападающий провел 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.

Ранее Лионель Месси на своей пресс-конференции, посвященной уходу из клуба, заявил, что пока еще не подписал контракт с французским «Пари Сен-Жермен».

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Футбол. Чемпионат Франции
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