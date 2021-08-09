«ПСЖ», вероятно, для презентации Месси арендовал Эйфелеву башню

«Пари Сен-Жермен» арендовал Эйфелеву башню в ночь на 10 августа, сообщает Football Transfers.

Главная достопримечательность Парижа уже использовалась для презентации Неймара в 2017 году, когда форвард перебрался во французский клуб из «Барселоны». Вероятно, 10 августа «ПСЖ» на Эйфелевой башне представит аргентинского нападающего Лионеля Месси.

Месси выступал за «Барселону» с 2000 года. На счету аргентинца 10 побед в чемпионате Испании, по семь – в Кубке и Суперкубке Испании, четыре – в Лиге чемпионов, по три – в Суперкубке Европы и на клубном чемпионате мира.

Прошлое соглашение Месси с «Барселоной» истекло в конце июня. Аргентинец защищает цвета каталонцев на протяжении всей карьеры. В минувшем сезоне нападающий провел 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.

Ранее Лионель Месси на своей пресс-конференции, посвященной уходу из «Барселоны», заявил, что не был к нему готов.