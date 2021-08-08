Слуцкий о плохом поле «Ак Барс Арены»: здесь проводятся свадьбы, форумы, Хакамада приезжает

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий раскритиковал качество поля на стадионе «Ак Барс Арена».

Казанцы дома обыграли грозненский «Ахмат» со счетом 2:1 в рамках третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Здесь проводятся куча мероприятий, свадеб, каких-то форумов, Хакамада приезжает... Они просто убили газон. Не понимаю, почему поле у нас на базе, на котором мы тренируемся каждый божий день на протяжении нескольких месяцев, в идеальнейшем состоянии находится. Когда мы приходим сюда, у игроков даже нет желания сюда приезжать и играть.

Если мы не можем достучаться до руководителей стадиона, и они все равно проводят здесь огромное количество мероприятий на футбольном поле... Мы же все знаем, у нас есть миллион доказательств всех этих мероприятий. Тогда я уже обращаюсь к руководству республики», — приводит слова специалиста официальный сайт «Рубина».

Также наставник добавил, что ухудшая качество газона, просто-напросто ограничивается уровень команды.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур

«Рубин» (Казань) — «Ахмат» (Грозный) — 2:1

Голы: 0:1 — Уткин (30), 1:1 — Хакшабанович (58), 2:1 — Янку (86) (а).

Ранее сообщалось, что московское «Динамо» на своем поле обыграло ЦСКА в рамках третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).