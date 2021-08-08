«Динамо» обыграло ЦСКА в столичном дерби

Московское «Динамо» на своем поле обыграло ЦСКА в рамках третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

У победителей забитыми мячами отметился Даниил Фомин, при чем первый на 11-й минуте он отправил в сетку с пенальти. У армейцев отличился нигериец Чидера Энджуке.

В следующем туре красно-синие сыграют на выезде с «Ростовом» 14 августа. Начало матча в 20.00. Динамовцы также 14 августа на выезде сразятся с грозненским «Ахматом». Стартовый свисток для команд прозвучит в 20.00.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур

«Динамо» (Москва) — ЦСКА (Москва) — 2:1

Голы: 0:1 — Энджуке (8), 1:1 — Фомин (58) (п), 2:1 — Фомин (73).

Ранее сообщалось, что московский «Спартак» проиграл «Нижнему Новгороду» в матче третьего тура чемпионата России.

Встреча, прошедшая в Москве на «Открытие Арене», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Кирилл Гоцук и Алексей Козлов. У хозяев мяч забил Эсекьель Понсе.