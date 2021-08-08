Захарова: враги Украины — это те, кто травит свою спортсменку за фото с россиянкой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о ситуации, произошедшей с украинской легкоатлеткой Ярославой Магучих, которая сфотографировалась с россиянкой Марией Ласицкене на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

После соревнований спортсменки сделали совместный снимок. Чемпионка игр — 2020 была с флагом Олимпийского комитета России, а Магучих — с флагом Украины.

«Украинскую спортсменку вызовут в Минобороны из-за фото с россиянкой Ласицкене в Токио. А еще в украинском оборонном ведомстве сказали, что подобные фотографии могут стать «обьектом информационных спецопераций врага». Жаль, не добавили, что враг — это тот, кто начал на Украине травлю своей же спортсменки за эту фотографию. Вот они и есть настоящие враги Украины!» — написала Захарова в Telegram-канале.

Победительницей финала стала трехкратная чемпионка мира Ласицкене. Ее результат — 2,04 метра. Магучих стала обладательницей бронзы — 2,00.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлилась до 8 августа. Соревнования проходили в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступала под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что Ярославу Магучих вызвали в Минобороны Украины из-за фото с Марией Ласицкене на Играх.