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Олимпиада 2020

Захарова назвала антисудейством скандал в художественной гимнастике на Играх-2020

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала скандальное судейство в художественной гимнастике на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

Россиянка Дина Аверина завоевала серебро. Ее сестра Арина заняла четвертое место. Многие специалисты считают, что Дина должна была стать победительницей соревнований, но ее засудили.

Победительницей соревнований стала Линой Ашрам из Израиля, при этом во время упражнений с лентой спортсменка допустила потерю предмета. Бронза досталась Алине Горносько из Белоруссии.

«Я сегодня прочитала японскую прессу, которая собрала отзывы поклонников художественной гимнастики. Японцы, обычные граждане этой страны, были в шоке от увиденного. Это не назвать судейством. Это антисудейство! Мы видели все, весь мир все видел!

Ирина Александровна Винер назвала все своими словами, хотя, думаю, достаточно мягко. Это требует совершенно других слов и выражений. Весь мир видел великолепное, уверенное, высокопрофессиональное выступление наших гимнасток. И весь мир видел, каким образом проявили себя люди, которых назвали судьями. Они, к сожалению, подвели людей, которые возложили на них эту функцию», — цитирует Захарову «СЭ».

Ранее сообщалось, что израильское издание Haaretz опубликовало статью, посвященную реакции россиян на золотую медаль израильской гимнастки Линой Ашрам в личном многоборье на Олимпийских играх – 2020 в Токио.

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