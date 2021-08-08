Экс-администратор «Спартака» — о Салиховой: женщина в бизнесе — это катастрофа

Многолетний администратор московского «Спартака» Александр Хаджи высказался об участии в делах столичной команды Заремы Салиховой, являющейся супругой владельца красно-белых Леонида Федуна.

«Если ты пускаешь женщину в свой бизнес, то все – катастрофа. Потому что они вечно недовольны. Это у женского пола в крови. Чтобы ты не сделал, она скажет по-другому.

Другое дело, что Федуну не жалко своих денег. Вот его критикуют, а в чем он виноват? Стадион построил, базу построил, деньги сотрудникам платит немалые. Какие к нему претензии? Да, он пытается участвовать в делах команды и порой принимает неверные решения, но он свои деньги дает и имеет право.

Тут появляется амбициозная женщина, которая хочет, чтобы ее знали миллионы людей. Понятное дело, что на фоне таких результатов ее сейчас начнут обвинять во всем. Ей нужно было сначала что-нибудь хорошее сделать для команды и не кичиться этим. Болельщики «Спартака» очень требовательные», — сказал Хаджи «Газете.Ru».

Ранее сообщалось, что Зарема Салихова запустила процесс по удалению своего Telegram-канала.

Салихова в своем канале публиковала различные посты с разоблачением бывших сотрудников клуба, общалась с болельщиками, делилась мыслями об игре команды и выкладывала свои фотографии.