Французская гандболистка: я говорила партнершам, что россиянки не отыграются

Гандболистка сборной Франции Грас Заади-Дена высказалась о победе в финале Олимпийских игр — 2020 в Токио над командой России со счетом 30:25.

«Когда я поняла, что мы победим? Во второй половине, где-то на 10-12-й минуте тайма. Я знаю россиянок, потому что с некоторыми играю в России. Я говорила партнершам по сборной: россиянки не отыграются, не смогут отыграться, будут стараться, но им это не удастся!» — сказала спортсменка на пресс-конференции.

Напомним, что в матче за бронзовые медали сборная Норвегии разгромила команду Швеции — 36:19.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России по гандболу Алексей Алексеев прокомментировал итоги финала женского олимпийского турнира, в котором россиянки уступили команде Франции.