Определился итоговый медальный зачет Олимпиады-2020

Стал известен итоговый расклад в медальном зачете летних Олимпийских игр в Токио 2020 года.

По итогам 16 соревновательных дней победу в нем одержала сборная США. В ее активе 39 золотых, 40 серебряных и 33 бронзовых медали.



Второе место занял Китай (38-32-18), замыкает тройку сильнейших команда Японии (27-14-17). У идущей на четвертом месте Великобритании 22 золота, 21 серебро и 22 бронзы.

Российская сборная (20-28-23) заняла по итогам Игр пятое место.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлилась до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучит фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что гандболистка Анна Седойкина прокомментировала итоги финала женского олимпийского турнира, в котором россиянки уступили команде Франции.