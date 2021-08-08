Гимнастка Максимова не смогла объяснить серебро в групповых упражнениях ОИ-2020

Российская гимнастка Анастасия Максимова высказалась о выступлении в групповых упражнениях на олимпийском турнире в Токио. Ее слова передает пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).
«На всех турнирах до Олимпийских игр мы обыгрывали команду Болгарии. Но после каждого выступления наш тренер Ирина Александровна Винер-Усманова повышала стоимость программ в обоих видах.
Тому, что произошло здесь, я не могу дать объяснения. Даже если мы не выпускали какие-то ловли или броски, наша стоимость была запредельная», — заявила Максимова.
Сборная России завоевала серебро в групповом многоборье в художественной гимнастике на Олимпиаде.
Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастасия Татарева, Алиса Тищенко и Ангелина Шкатова набрали 90,400 балла. Золото досталось Болгарии, бронзу выиграли итальянки.
Художественная гимнастика. Олимпийские игры. Токио, Япония. Групповое многоборье
1. Болгария — 92,100.
2. Россия — 90,400.
3. Италия — 87,700.