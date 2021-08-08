Гимнастка Татарева: мы уже все понимали после первого вида

Российская гимнастка Анастасия Татарева высказалась о выступлении в групповых упражнениях на олимпийском турнире в Токио. Ее слова передает пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).

«Мы уже все понимали после первого вида. Но нам все равно говорили бороться до конца и делать все, что от нас зависит. Поэтому мы вышли и показали свою программу.

Нужно было делать свое дело, не обращая внимания ни на что», — заявила Татарева.

Сборная России завоевала серебро в групповом многоборье в художественной гимнастике на Олимпиаде.

Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастасия Татарева, Алиса Тищенко и Ангелина Шкатова набрали 90,400 балла. Золото досталось Болгарии, бронзу выиграли итальянки.

Художественная гимнастика. Олимпийские игры. Токио, Япония. Групповое многоборье

1. Болгария — 92,100.

2. Россия — 90,400.

3. Италия — 87,700.

Ранее сообщалось, что гимнастка Анастасия Максимова не смогла объяснить серебро в групповых упражнениях ОИ-2020.