Гандболистка Седойкина: на финал нам не хватило сил

Гандболистка Анна Седойкина прокомментировала итоги финала женского олимпийского турнира, в котором россиянки уступили команде Франции.

Встреча прошла на арене «Ееги парк» при пустых трибунах и завершилась в пользу француженок со счетом 30:25.



«Любая медаль имеет свою ценность. Поэтому положительных эмоций сейчас все же больше. На финал нам немного не хватило сил. Слишком много их было потрачено в игре с Норвегией», — цитирует Седойкину пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).

Напомним, что в матче за бронзовые медали сборная Норвегии разгромила команду Швеции — 36:19.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее бывший главный тренер сборной России по гандболу Евгений Трефилов оценил итоги Игр для женской команды.