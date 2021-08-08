Вяхирева объявила о приостановке спортивной карьеры

Гандболистка Анна Вяхирева прокомментировала итоги финала женского олимпийского турнира, в котором россиянки уступили команде Франции.

Встреча прошла на арене «Ееги парк» при пустых трибунах и завершилась в пользу француженок со счетом 30:25.



«Изначально результат разочаровал, но потом я подумала и поняла, что это большой успех. Учитывая те обстоятельства, с которыми мы боролись на протяжении турнира.

Теперь планирую взять паузу в карьере, чтобы привести в порядок тело и ментальное здоровье. Надеюсь, клуб и сборная пойдут мне на встречу», — цитирует Вяхиреву пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).

Напомним, что в матче за бронзовые медали сборная Норвегии разгромила команду Швеции — 36:19.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее бывший главный тренер сборной России по гандболу Евгений Трефилов ответил на вопрос о возможном возвращении на пост тренера сборной России.