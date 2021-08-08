Винер-Усманова назвала позорным судейство турнира по художественной гимнастике

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова раскритиковала работу судей на олимпийском турнире в Токио. Ее слова передает ТАСС.

«Проведение соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде — полный крах: протестов больше, чем команд. Это же позор, просто позор. Позор судьям, которых выбирают. Выбирают не тех, у кого есть опыт, а тех, кто где-то промелькнул, и их пригласили.

Я считаю, что это огромный провал. В Лондоне и Рио-де-Жанейро это были соревнования, а сейчас я даже слов подобрать не могу», — сказала Винер-Усманова.

Сборная России завоевала серебро в групповом многоборье в художественной гимнастике на Олимпиаде.

Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастасия Татарева, Алиса Тищенко и Ангелина Шкатова набрали 90,400 балла. Золото досталось Болгарии, бронзу выиграли итальянки.

Художественная гимнастика. Олимпийские игры. Токио, Япония. Групповое многоборье

1. Болгария — 92,100.

2. Россия — 90,400.

3. Италия — 87,700.