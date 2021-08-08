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Олимпиада 2020

Россия опустилась на одну строчку в медальном зачете Олимпиады

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Global Look Press

Россия опустилась на одну строчку в медальном зачете Олимпийских игр в Токио.

Сборную Олимпийского комитета России благодаря победе велогонщика Джейсона Кенни в кейрине обогнала Великобритания. На данный момент российская команда занимает пятое место в медальном зачете, завоевав 20 золотых наград.

Лидирует в общем зачете команда США (38-39-33), второе место занимает Китай (38-31-18), замыкает тройку сильнейших команда Японии (27-14-17). У идущей на четвертом месте Великобритании 21 золото, 21 серебро и 22 бронзы.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее три волейболиста мужской сборной России вошли в символическую сборную Олимпиады, сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР) в Telegram.

В символическую сборную олимпийского турнира были включены Максим Михайлов — лучший диагональный, Егор Клюка — лучший доигровщик, Иван Яковлев — лучший блокирующий.

1
США
112
39
40
33
2
Китай
87
38
31
18
3
Япония
58
27
14
17
4
Великобритания
64
21
21
22
5
Россия
70
20
27
23
6
Австралия
46
17
7
22
7
Нидерланды
36
10
12
14
8
Германия
37
10
11
16
9
Италия
40
10
10
20
10
Франция
32
9
12
11

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Олимпиада 2020
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