Россия опустилась на одну строчку в медальном зачете Олимпиады

Россия опустилась на одну строчку в медальном зачете Олимпийских игр в Токио.

Сборную Олимпийского комитета России благодаря победе велогонщика Джейсона Кенни в кейрине обогнала Великобритания. На данный момент российская команда занимает пятое место в медальном зачете, завоевав 20 золотых наград.

Лидирует в общем зачете команда США (38-39-33), второе место занимает Китай (38-31-18), замыкает тройку сильнейших команда Японии (27-14-17). У идущей на четвертом месте Великобритании 21 золото, 21 серебро и 22 бронзы.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее три волейболиста мужской сборной России вошли в символическую сборную Олимпиады, сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР) в Telegram.

В символическую сборную олимпийского турнира были включены Максим Михайлов — лучший диагональный, Егор Клюка — лучший доигровщик, Иван Яковлев — лучший блокирующий.